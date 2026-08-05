Английские «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» договорились о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса в лондонский клуб. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Бруно Гимарайнс переходит в «Арсенал»! Соглашение с «Ньюкаслом» достигнуто после долгих переговоров, личные условия с Бруно согласованы ещё в июле. Сумма трансфера — £ 75 млн (€ 87,75 млн). Новый полузащитник для Микеля Артеты», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Бруно Гимарайнс провёл 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету семь матчей в Лиге чемпионов.