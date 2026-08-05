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Защитник ЦСКА Рейс высказался о конкуренции с Мойзесом

Защитник ЦСКА Рейс высказался о конкуренции с Мойзесом
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Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопрос о конкуренции с одноклубником Мойзесом.

— Болельщики недовольны Мойзесом на старте сезона. Чувствуешь, что сейчас хороший момент, чтобы выиграть конкуренцию?
— Это работа тренера — он всегда будет принимать лучшие решения для того, чтобы команда стала сильнее. Моя задача — тренироваться, отдавать себя на максимум каждый день. Когда есть возможность, как в матче с «Локомотивом», использовать их. А тренер будет решать, кто из нас лучший вариант для него. Надеюсь, на меня рассчитывают, — сказал Рейс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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