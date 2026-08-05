«Не снимайте, он в «Зенит» переходит». Баринов — о Карпукасе

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов в шутку высказался об интересе «Зенита» к хавбеку «Локомотива» Артёму Карпукасу. В выложенном в телеграм-канале пресс-службой Фонбет Кубка России видеоролике Баринов общается с Карпукасом на футбольном поле и, заметив журналиста с камерой, произносит фразу «не снимайте нас, он в «Зенит» переходит».

Полный диалог между футболистами прозвучал так:

Баринов (в сторону Карпукаса): «Зенит» Санкт-Петербург!

Карпукас: Ещё пока «Локомотив» Москва.

Баринов: Артём Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.

Карпукас: Сейчас выложат, как будто это правда.

Баринов выступал вместе с Карпукасом за «Локомотив». Зимой этого года Баринов стал игроком ЦСКА. Об интересе «Зенита» к Карпукасу ранее сообщали СМИ. Действующий контракт Артёма с «Локомотивом» истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.