15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не снимайте, он в «Зенит» переходит». Баринов — о Карпукасе

«Не снимайте, он в «Зенит» переходит». Баринов — о Карпукасе
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов в шутку высказался об интересе «Зенита» к хавбеку «Локомотива» Артёму Карпукасу. В выложенном в телеграм-канале пресс-службой Фонбет Кубка России видеоролике Баринов общается с Карпукасом на футбольном поле и, заметив журналиста с камерой, произносит фразу «не снимайте нас, он в «Зенит» переходит».

Полный диалог между футболистами прозвучал так:

Баринов (в сторону Карпукаса): «Зенит» Санкт-Петербург!
Карпукас: Ещё пока «Локомотив» Москва.

Баринов: Артём Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.
Карпукас: Сейчас выложат, как будто это правда.

Баринов выступал вместе с Карпукасом за «Локомотив». Зимой этого года Баринов стал игроком ЦСКА. Об интересе «Зенита» к Карпукасу ранее сообщали СМИ. Действующий контракт Артёма с «Локомотивом» истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Материалы по теме
Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес Баринова в матче с ЦСКА в КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android