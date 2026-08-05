«Болел за то, чтобы Месси снова выиграл титул». Владислав Саусь — о ЧМ-2026

Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о прошедшем чемпионате мира 2026 года.
— Активно следил летом за чемпионатом мира?
— Конечно, старался смотреть. Для меня фаворитами были Франция и Аргентина. И болел за то, чтобы Месси снова выиграл титул, закончил карьеру в сборной красиво. Чуть-чуть не хватило. А из игроков, которые впечатлили, могу выделить француза Олисе и марокканца Буадди.
— Это центральные полузащитники. А кого отметишь из игроков твоей позиции?
— Конечно, нравится ещё один марокканец — Хакими. На таких мастеров можно равняться, подчёркивать что-то для себя. Скоростной, надёжный в обороне, опасный в атаке. И здорово показал себя испанец Педро Порро, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».