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«Байер» объявил о переходе Гутьерреса из «Наполи»

«Байер» объявил о переходе Гутьерреса из «Наполи»
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Испанский защитник Мигель Гутьеррес перешёл из итальянского «Наполи» в немецкий «Байер». Об этом сообщил официальный сайт «Байера».

«Байер» подписал контракт с испанским левым защитником Мигелем Гутьерресом из «Наполи». 25-летний игрок заключил соглашение с клубом до 30 июня 2031 года. Гутьеррес прошёл через молодёжную систему мадридского «Реала» и год назад переехал в Италию из «Жироны», где стал ключевым игроком, проведя 36 матчей за «Наполи». Прошлый сезон легендарный клуб завершил на втором месте в Серии А», — написано в сообщении «Байера».

В сезоне-2025/2026 чемпионата Италии Мигель Гутьеррес провёл 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

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