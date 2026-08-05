Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором»

Египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с местным «Трабзонспором». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Фото: ФК «Трабзонспор»

Ранее сообщалось, что 34-летний Мохамед Салах согласовал с «Трабзонспором» двухлетний контракт. Предыдущим клубом нападающего был английский «Ливерпуль», который он покинул этим летом. В составе «Ливерпуля» Салах стал двукратным чемпионом Англии (2019/2020, 2024/2025), победителем Лиги чемпионов (2018/2019) и клубного чемпионата мира (2019), а также обладателем Кубка страны (2021/2022), Кубка английской лиги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубка Англии (2022) и Суперкубка УЕФА (2019).