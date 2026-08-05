Генич: Карпукасу точно мешают все эти разговоры о контракте

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Артёме Карпукасе. Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Действующий контракт Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до конца июля 2027 года.

«Даже по настроению было видно, что Карпукасу точно мешают все эти разговоры о контракте. Карпукас праймовый, хороший… Вот то, что сейчас происходит в этих двух турах с ним, это явная отсылка к этим разговорам про «Зенит», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 7 млн.