Выиграй набор из 15 мячей чемпионатов мира 1970-2026 за подписку на канал «Чемпионата»

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Бот-рандомайзер объявит пятерых победителей в исходной публикации 9 августа.

Последний на текущий момент чемпионат мира по футболу прошёл в 2026 году, принимающими турнир странами выступили США, Канада и Мексика. В финале соревнований встретились сборные Испании и Аргентины, а победу в решающем матче одержали европейцы (1:0) благодаря голу нападающего Феррана Торреса в добавленное время. Следующий чемпионат мира пройдёт в 2030 году, его примут Испания, Португалия и Марокко.