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Игрок «Родины» Егорычев оценил перспективы команды после двух поражений на старте РПЛ

Игрок «Родины» Егорычев оценил перспективы команды после двух поражений на старте РПЛ
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Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев оценил перспективы команды после двух поражений на старте сезона Альфа-Банк РПЛ. В прошлой кампании московская команда играла в Лиге Pari. В 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Родина» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа.

«Команде нужно продолжать работать, поддерживать друг друга. Первые игры были нервозными — многие из нашей команды не играли в Премьер-Лиге. Надо немножко адаптироваться, работать. Мы идём от игры к игре — думаю, всё будет хорошо», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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