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Владислав Саусь рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» ещё в детстве

Владислав Саусь рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» ещё в детстве
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Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, почему не попал в клуб в детстве.

— Ты ведь ещё в детстве мог оказаться в «Спартаке».
— Приехали на просмотр в академию вместе с другими ребятами, пробыли две недели, уехали домой. Вскоре пригласили снова. И даже не знаю, как так получилось, но сделал снимок лёгких — а у меня воспаление. Хотя ничто не предвещало, чувствовал себя прекрасно. Ребята поехали без меня, а я два месяца лечился… На этом история закончилась, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».

22-летний Владислав Саусь перешёл в «Спартак» из калининградской «Балтики» в январе 2026 года.

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