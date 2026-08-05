«Если удержимся в высшей лиге, это будет удачей». Валерий Баринов — о «Локомотиве»

Народный артист РФ, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о перспективах команды в сезоне-2026/2027 чемпионата России. «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после двух туров.

«Мне кажется, в этом плане всё очень серьёзно, опять надо будет всё начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а ещё есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Это очень жалко, потому что руководство периодически выкидывает такие номера, команды нет, опять её нужно будет собирать.

Оптимизма в этом плане у меня нет, это не те молодые спартаковцы, которые были у Георгия Ярцева. Хотя ребята все талантливые, интересные, но нужна физика. Все стонали от работы Юрия Сёмина, который прививал «Локомотиву» физику. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей. Раньше я говорил, что место в тройке — это наша большая победа, когда мы ещё шли на первом месте», — приводит слова Баринова ТАСС.