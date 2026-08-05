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Гасилин: «Спартаку» нужно оставлять Пруцева, чтобы претендовать на все титулы

Гасилин: «Спартаку» нужно оставлять Пруцева, чтобы претендовать на все титулы
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин считает, что московскому «Спартаку» необходимо сохранить полузащитника Данила Пруцева, чтобы претендовать на все титулы в этом сезоне. Прошлую кампанию хавбек провёл в московском «Локомотиве» на правах аренды.

«Для меня Пруцев в «Локомотиве» открылся с новой стороны. «Спартаку», чтобы претендовать на все титулы, надо этого футболиста оставлять. Пруцев — это один из тех, кто сыграет в Кубке России с «Оренбургом», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 5 августа, «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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