Экс-тренер «Рубина» Шаронов: Даку — топ-нападающий. «Спартак» сделал хороший выбор

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил готовящийся переход нападающего казанской команды Мирлинда Даку в московский «Спартак». Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го.

«Для нашего чемпионата Даку — топ-нападающий. «Спартак» сделал хороший выбор. Посмотрим, как он адаптируется к футболу, потому что стилистически игра «Спартака» кардинально отличается от той, что показывает «Рубин». Но думаю, Мирлинд в любом случае будет очень полезен команде. «Спартак» берёт хорошего нападающего», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.