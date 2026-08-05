Тимур Гурцкая: «Зенит» пытается продать Луиса Энрике, но не берут

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предпринимает попытки продать крайнего нападающего Луиса Энрике.
— Что думаешь про состав «Зенита»? Ну, мы все практически как факт говорили, что Нино там не будет.
— Ну, видишь, каким-то образом договорились с ним.
— Не было предложения, насколько я понимаю, устраивающего...
— Его.
— Нет, «Зенит».
— Ну и его самого тоже.
— Нет, у него довольно приземлённые желания. У него история с сыном — в Бразилии его семье было бы лучше.
— А… Ну этого я не знал. У них сейчас… Мне не нравится только левый защитник «Зенита».
— Как тебе кажется, после закрытия трансферного окна как состав «Зенита» изменится?
— Честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда (в стартовый состав. — Прим. «Чемпионата») вмонтировать куда-то. Ну вот куда?
— А «Зенит» никого продавать уже не будет?
— Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, потом взяла Тринкау, «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»