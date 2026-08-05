Неймар повздорил с болельщиками соперника после победы в матче Кубка Бразилии

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар повздорил с болельщиками «Ремо» после матча 1/8 финала Кубка Бразилии. «Сантос» одержал победу в ответной выездной встрече со счётом 1:0 и прошёл дальше (первый матч — 0:0).

После матча в подтрибунном помещении Неймар вступил в перепалку с болельщиками и персоналом домашней команды.

Единственный гол в составе «Сантоса» забил нападающий Рони с передачи Неймара на 74-й минуте. «Ремо» играл в меньшинстве с 28-й минуты после удаления защитника Марлона.

34-летний Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. Его предыдущим клубом был саудовский «Аль-Хиляль», за который он выступал с 2023 года.