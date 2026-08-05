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«Я изначально не понял». Александр Мостовой — о назначении Игдисамова тренером ЦСКА

«Я изначально не понял». Александр Мостовой — о назначении Игдисамова тренером ЦСКА
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове. Российский специалист ранее работал с молодёжными командами армейцев.

«Игдисамова не знаю. Почему нефутбольный человек, потому что я всегда смотрю «Википедию» — играл или не играл. Если не играл, ну, как он будет [футбольным]? Другое дело, что я просто изначально не понял ЦСКА. Понимаешь? Такой клуб с традициями, с огромными традициями в нашей стране и так далее, далее. И в Европе даже команда, кстати, выигрывала как-то. И приглашать паренька, который… Не знаю», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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