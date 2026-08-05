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«Зенит» — не фаворит». Бубнов определил главных претендентов на титул в РПЛ

«Зенит» — не фаворит». Бубнов определил главных претендентов на титул в РПЛ
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что за победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге этого сезона будут бороться три команды. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

«Значит, по вот этим двум турам я уже могу почти совершенно точно сказать. Думаю, сильно не ошибусь, что определились три команды, которые будут бороться за чемпионство. Причём они не будут конкурировать с «Зенитом», каждая самостоятельно будет бороться за чемпионство. И «Зенит» здесь не фаворит. Вот [эти команды]: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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