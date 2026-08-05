15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Халл Сити» сообщил о трансфере голкипера Цолакиса, который стал рекордным для клуба

«Халл Сити» сообщил о трансфере голкипера Цолакиса, который стал рекордным для клуба
Комментарии

Английский «Халл Сити» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Константиноса Цолакиса из греческого «Олимпиакоса».

«Халл Сити» рад объявить о подписании контракта с греческим футболистом Константиносом Цолакисом из греческого гранда «Олимпиакос» за рекордную для клуба сумму, которая пока не разглашается. 23-летний игрок, девять раз выступавший за сборную своей страны, подписал пятилетний контракт с «тиграми» до лета 2031 года.

Высококлассный вратарь впечатляет своими 64 «сухими» матчами из 131 за «Олимпиакос» после дебюта в основной команде в марте 2020 года, куда он перешёл из местной команды «Платаниас». Он был частью четырёх команд, завоевавших титул чемпиона греческой Суперлиги, а также победы в Кубке, Суперкубке Греции и Лиге конференций УЕФА — 2023/2024», — написано в сообщении.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 23,3 млн.

Материалы по теме
Выбор Салаха, топ-сделка «Арсенала», талант «ПСЖ» хочет в «Ливерпуль». LIVE трансферов
Live
Выбор Салаха, топ-сделка «Арсенала», талант «ПСЖ» хочет в «Ливерпуль». LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android