В Греции оценили переход нападающего «Спартака» Гарсии в «Панатинаикос»

Журналист Бабис Цибидас, освещающий «Панатинаикос», оценил переход нападающего московского «Спартака» Ливая Гарсии в московский клуб. Футболист присоединился к «Панатинаикосу» на правах аренды.

«Помню Ливая Гарсию по его выступлениям за афинский АЕК. За время его игры в Греции «Панатинаикос» сыграл много матчей с АЕКом, и, конечно, я знаю, что Гарсия очень хорош (смеётся). В какие-то моменты он просто терроризировал оборону «Панатинаикоса», его было не остановить. Болельщики верят, что сейчас Ливай очень поможет команде. Главное — чтобы он был здоров, ведь ему свойственно иногда получать мышечные травмы», — сказал Цибидас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.