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Безруков — об уходе Даку: «Рубин» как-то существовал до его приобретения

Безруков — об уходе Даку: «Рубин» как-то существовал до его приобретения
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Ранее «Рубин» отзаявил албанского форварда.

«Понятно, что уход Даку — это внушительная потеря. Но мы моментами играли без Мирлинда, когда у него были травмы. И играли достаточно хорошо. Нам просто нужно найти этот балансик. Может быть, из-за того, что не было прямо большого форварда, нам было тяжелее выходить из-под прессинга. Будем адаптироваться. Как-то «Рубин» существовал до приобретения Даку (улыбается). Будем ещё больше стараться за себя и за того парня. И улучшать свои результаты.

Даку попрощался со всеми на тренировке. Мы все ему подписали майку и попрощались. Пожелали удачи», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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