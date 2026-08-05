Футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Футболист таиландской «Ялы» Софван Авае погиб от удара молнии во время матча. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети.

Клуб подтвердил смерть недавно подписанного игрока Софвана Авае от удара молнии во время матча Кубка FA Go-Lok на поле в Сунгайколоке, Наратхиват, 4 августа. Он получил критические травмы и позже скончался в больнице, ещё два игрока также пострадали в результате инцидента. «Яла» выразила соболезнования семье Авае в связи с трагическим инцидентом.

«Яла» выступает в южном регионе таиландской Лиги 3. В сезоне-2025/2026 команда заняла третье место, набрав 36 очков за 18 матчей.