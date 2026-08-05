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«Есть такие мысли». Дмитрий Баринов — о возможном возвращении в «Локомотив»

«Есть такие мысли». Дмитрий Баринов — о возможном возвращении в «Локомотив»
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с возвращением в «Локомотив» в будущем. Баринов — воспитанник железнодорожников. В составе красно-зелёных он провёл 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. К ЦСКА хавбек присоединился прошлой зимой.

— Если бы болельщики «Локомотива» знали всю ситуацию, которая с вами произошла в клубе, у них было бы другое мнение?
— Надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушёл.

— Виноваты конкретные люди в руководстве?
— И не только.

— А кто?
— Время покажет всё.

— Рассматриваете ли в дальнейшем вариант с возвращением в «Локомотив»?
— Честно, есть такие мысли. Но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу.

— Но в будущем такое возможно?
— Возможно, но при определённых обстоятельствах, — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

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