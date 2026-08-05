Греческий журналист предположил, что «Панатинаикос» выкупит Ливая Гарсию у «Спартака»

Греческий журналист, освещающий «Панатинаикос», Бабис Цибидас высказался об аренде нападающего Ливая Гарсии у московского «Спартака». О соглашении между клубами было объявлено сегодня, 5 августа. Оно включает возможность выкупа прав на футболиста.

«После аренды Ливай Гарсия вполне может остаться в «Панатинаикосе» на постоянной основе. С нынешним владельцем клуб находится в отличном финансовом состоянии, тратит суммы, которые не тратил никогда прежде. Если Гарсия будет здоров и будет забивать, верю, что «Панатинаикос» выкупит его у «Спартака», — сказал Цибидас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.