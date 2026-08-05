Гурцкая объяснил, как уход Сперцяна положительно повлиял на «Краснодар»

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая объяснил, как уход полузащитника Эдуарда Сперцяна положительно повлиял на «Краснодар». Хавбек этим летом присоединился к саудовскому «Аль-Ахли».

«Для меня «Краснодар» с уходом Сперцяна, во-первых, стал… Не знаю, наверное, сейчас на меня многие обидятся, включая Эдика… Они, во-первых, стали намного быстрее. Потому что Никита быстрее, чем Эдик, и он быстрее переводит мяч из обороны в атаку. И, во-вторых, они стали ещё более непредсказуемыми. И возвращение Кордобы, могу сказать… «Краснодар» [стал] серьёзной бандой», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»