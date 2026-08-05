«Родина» представила третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Московская «Родина» в социальных сетях презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Комплект вдохновлён языком орнамента — простым способом рассказывать о самом важном.

Воплощая образ Родины как пространства, в котором начинается путь, рождаются мечты и есть всё необходимое, чтобы двигаться вперёд», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Родина»

«Родина» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда не набрала ни одного очка за два матча. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший шесть очков за аналогичное количество игр.