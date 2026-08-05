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Мещеряков: болельщики ждали лучшего старта, «Локомотив» обязан исправлять ситуацию

Мещеряков: болельщики ждали лучшего старта, «Локомотив» обязан исправлять ситуацию
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Бывший председатель Совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о старте клуба в сезоне-2026/2027. «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после двух туров. Вчера, 4 августа, железнодорожники проиграли московскому ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.) в матче Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Думаю, все болельщики «Локомотива» ожидали лучшего старта сезона от команды, но ещё будем смотреть. Команда обязана исправлять ситуацию. Возможно, это просчёты в подготовке, но прошло всего три недели. Надо смотреть на длинной дистанции», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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