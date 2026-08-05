Мещеряков: болельщики ждали лучшего старта, «Локомотив» обязан исправлять ситуацию

Бывший председатель Совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о старте клуба в сезоне-2026/2027. «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после двух туров. Вчера, 4 августа, железнодорожники проиграли московскому ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.) в матче Фонбет Кубка России.

«Думаю, все болельщики «Локомотива» ожидали лучшего старта сезона от команды, но ещё будем смотреть. Команда обязана исправлять ситуацию. Возможно, это просчёты в подготовке, но прошло всего три недели. Надо смотреть на длинной дистанции», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.