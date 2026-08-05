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Евгений Латышонок оценил, способна ли «Балтика» бороться за место в топ-3 РПЛ

Евгений Латышонок оценил, способна ли «Балтика» бороться за место в топ-3 РПЛ
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Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок оценил, способна ли калининградская команда бороться за место в топ-3 Альфа-Банк РПЛ. Ранее Латышонок уже выступал за «Балтику», откуда перешёл в «Зенит». Сейчас Евгений играет за калининградцев на правах аренды из «Нижнего Новгорода».

— Сильно «Балтика» изменилась за время вашего отсутствия?
— Да, это совсем другая команда. Почти все игроки новые, тренировочный процесс другой. Для меня матч с «Динамо» получился как с места в карьер, кое‑что не получалось. Так что придётся налаживать взаимодействие с ребятами, потому что за три дня это было сложно сделать. Будем работать.

— От «Балтики» после прошлого сезона будут ждать высокого результата. По силам вновь оказаться в топ-6 или замахнуться на медали?
— Конечно, мы способны [бороться за медали]. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

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