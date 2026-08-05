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Мещеряков: Баринов не заслуживает оскорблений, у болельщиков «Локомотива» короткая память

Мещеряков: Баринов не заслуживает оскорблений, у болельщиков «Локомотива» короткая память
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Бывший председатель Совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об оскорблениях полузащитника столичного ЦСКА Дмитрия Баринова со стороны болельщиков железнодорожников. Вчера, 4 августа, «Локомотив» проиграл ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.) в матче Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Дмитрий отдал много лет «Локомотиву». Каким-то образом это закончилось — надо разбираться. Но у болельщиков всегда есть чёрное или белое. Это спорт и жизнь. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения, оскорблений. Болельщики иногда перегревают ситуацию. Кто-то наступил не на ту ногу, неправильно ушёл из клуба — и сразу предатель. Это неправильно. Дмитрий отдавал всего себя «Локомотиву», иногда играл через боль и травмы. У всех короткая память», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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