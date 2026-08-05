Мещеряков: Баринов не заслуживает оскорблений, у болельщиков «Локомотива» короткая память

Бывший председатель Совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об оскорблениях полузащитника столичного ЦСКА Дмитрия Баринова со стороны болельщиков железнодорожников. Вчера, 4 августа, «Локомотив» проиграл ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.) в матче Фонбет Кубка России.

«Дмитрий отдал много лет «Локомотиву». Каким-то образом это закончилось — надо разбираться. Но у болельщиков всегда есть чёрное или белое. Это спорт и жизнь. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения, оскорблений. Болельщики иногда перегревают ситуацию. Кто-то наступил не на ту ногу, неправильно ушёл из клуба — и сразу предатель. Это неправильно. Дмитрий отдавал всего себя «Локомотиву», иногда играл через боль и травмы. У всех короткая память», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.