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Игрок «Рубина» Безруков: Даку станет боевой единицей, которая была нужна «Спартаку»

Игрок «Рубина» Безруков: Даку станет боевой единицей, которая была нужна «Спартаку»
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о готовящемся переходе футболиста команды Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«Даку по-любому даст «Спартаку» то, чего так не хватало. Потому что у них было много недомолвок с форвардом. Даку как раз станет той боевой единицей, которая была нужна «Спартаку», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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