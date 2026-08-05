В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды играют на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт.

«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» (85). «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.