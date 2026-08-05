«Челси» — «Ювентус»: первый тайм товарищеского матча завершился без голов
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды играют на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия
В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» (85). «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.
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