«Манчестер Сити» обыграл сборную Кей-лиги в товарищеском матче в Южной Корее
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная южнокорейской Кей-лиги и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле (Южная Корея). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Сборная Кей-лиги
Южная Корея
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Аит-Нури – 9' 1:1 Вон – 12' 1:2 Рейндерс – 20' 1:3 Мубама – 23'
За сборную Кей-лиги единственный гол забил Ким Тэ Вон. В составе «Манчестер Сити» отличились Райан Аит-Нури, Тейани Рейндерс, Дивен Мубама. Все голы были забиты в первом тайме.
«Манчестер Сити» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Англии на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 78 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.
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