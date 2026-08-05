«Манчестер Сити» обыграл сборную Кей-лиги в товарищеском матче в Южной Корее

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная южнокорейской Кей-лиги и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле (Южная Корея). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

За сборную Кей-лиги единственный гол забил Ким Тэ Вон. В составе «Манчестер Сити» отличились Райан Аит-Нури, Тейани Рейндерс, Дивен Мубама. Все голы были забиты в первом тайме.

«Манчестер Сити» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Англии на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 78 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.