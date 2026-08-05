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Сборная Кей-лиги — Манчестер Сити, результат матча 5 августа 2026, счет 1:3, товарищеский матч

«Манчестер Сити» обыграл сборную Кей-лиги в товарищеском матче в Южной Корее
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная южнокорейской Кей-лиги и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле (Южная Корея). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Сборная Кей-лиги
Южная Корея
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Аит-Нури – 9'     1:1 Вон – 12'     1:2 Рейндерс – 20'     1:3 Мубама – 23'    

За сборную Кей-лиги единственный гол забил Ким Тэ Вон. В составе «Манчестер Сити» отличились Райан Аит-Нури, Тейани Рейндерс, Дивен Мубама. Все голы были забиты в первом тайме.

«Манчестер Сити» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Англии на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 78 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.

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