«Интер» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче в Австралии
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянские «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Оптус» в Перте, Австралия. Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 53' 1:1 Нкунку – 84'
На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Интера» Федерико Димарко. На 84-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку реализовал пенальти.
Ранее «Милан» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (2:2), а «Интер» обыграл английский «Манчестер Сити» (1:1, 3:1 пен.).
«Милан» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Италии на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков за 38 матчей. «Интер» стал чемпионом страны, заработав 87 очков за аналогичное количество игр.
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