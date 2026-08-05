«Интер» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче в Австралии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянские «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Оптус» в Перте, Австралия. Итоговый результат — 1:1.

На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Интера» Федерико Димарко. На 84-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку реализовал пенальти.

Ранее «Милан» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (2:2), а «Интер» обыграл английский «Манчестер Сити» (1:1, 3:1 пен.).

«Милан» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Италии на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков за 38 матчей. «Интер» стал чемпионом страны, заработав 87 очков за аналогичное количество игр.