Определено расписание второго раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Кубок России, Путь регионов, второй раунд (время московское):
11 августа, вторник
17:00. «Динамо» (Санкт-Петербург) – ФК «10» (Москва);
18:30. «Квант» (Обнинск) – «Рязань»;
19:30. «Нарт» (Черкесск) – «Динамо» Ставрополь.
12 августа, среда
13:00. «Авангард» (Курск) – «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск);
13:30. «Волна» (Нижний Новгород) – «Тюмень»;
14:00. «Динамо-Барнаул» – «Динамо» Владивосток;
14:00. «Звезда» (Санкт-Петербург) – «Луки-Энергия» (Великие Луки);
15:00. КДВ (Томск) – «Сибирь» (Новосибирск);
16:00. «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск) – «Динамо-Брянск»;
16:00. «Иртыш» (Омск) – «Сатурн» (Раменское);
16:00. «Ангушт» (Назрань) – «Дружба» (Майкоп);
17:00. «Шумбрат» (Саранск) – 2DROTS (Москва);
17:00. «Калуга» – «Искра» (Смоленск);
17:00. «Амкар» (Пермь) – «Победа» (Нижний Новгород);
17:00. «Фанком БроукБойз» (Киров) – «Динамо» (Киров);
18:00. «Астрахань» – «Машук-КМВ» (Пятигорск);
18:00. «Муром» – «Металлург» (Липецк);
18:00. «Ижевск» – «Торпедо-Миасс»;
18:00. «Сокол» (Саратов) – «Ильпар» (Пермь);
18:00. «Строгино» (Москва) – «Торпедо-Владимир»;
19:00. «Тосно» (Санкт-Петербург) – «Череповец»;
19:00. «Спартак» (Тамбов) – «СКА-Ростов»;
19:00. «Химик» (Дзержинск) – «Носта» (Новотроицк);
19:30. «Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт).
13 августа, четверг
17:00. «Спартак-Нальчик» – «Алания» (Владикавказ);
19:30. «Динамо-Вологда» – «Тверь».