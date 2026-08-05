«Такое барахло надо убирать из жизни». Владислав Радимов — о «Спартаке»

Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о московском «Спартаке». В матче 2-го тура Альфа-Банк РПД красно-белые обыграли грозненский «Ахмат» — 2:1.

— Давайте начнём с последнего матча тура, наверное, самого яркого — «Ахмат» — «Спартак». Как вы всё это оцениваете, начиная с этого смешного пенальти и заканчивая победой «Спартака» в добавленное время?

— Начнём с того, что я не знаю, мяч катился или не катился, там можно сколько хочешь спорить, был пенальти или нет с точки зрения закона, но с другой стороны, зачем ты останавливаешь мяч рукой, вообще бред какой-то, нет? Поэтому я считаю, что скорее это пенальти, и не надо выпендриваться, играйте дальше. Точно так же, как с «Зенитом». Ты проводишь хороший матч, идёт компенсированное время. Зачем ты борешься с Соболевым, помогаешь себе руками-то? Ну, держи руки внизу и всё, и не будет никакого пенальти. Человек спиной на линии штрафной. Поэтому, если «Спартак» хочет чего-то добиться, то такое барахло надо убирать из своей командной жизни.

— Но они выиграли в итоге за счёт чего?

— «Спартак» был сильнее, мне понравилось то, как они переломили первый тайм. Для того «Спартака», который мы видели в этом году, он был плохой. Во втором «Спартак» добавил скорости. Те, кто вышли на замену, они больше обострили. Ну и в целом Шелия, конечно, помог в компенсированное время, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».