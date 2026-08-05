Спортдиректор «Родины»: ребята могут играть на уровне РПЛ, но надо пройти путь взросления

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин оценил игру команды в первых двух турах Альфа-Банк РПЛ текущего сезона. В 1-м туре «Родина» проиграла «Спартаку» (0:3), во 2-м — «Ростову» (2:4).

«В первых двух турах РПЛ команда была не похожа сама на себя. Шла адаптация к другой интенсивности, но они могут. Самое главное — понять и почувствовать это. Мне кажется, мы движемся по правильному пути.

Списать успели и нашу молодёжку, а она вышла из «Б» в «А» и обыграла «Краснодар» со счётом 6:1. Мы заходили в Первую лигу составом из Второй, и тогда нас тоже списали, на зимнюю паузу мы вообще ушли на 17-18-м месте. Но потом ребята привыкли, сделали изменения и провели очень мощную весну — могли уже тогда выйти в Премьер-Лигу.

Мы очень хорошо знаем возможности наших ребят, их качества. Они могут играть на высоком уровне, просто нужно пройти пусть становления и взросления — эта дорога ещё не окончена. После победы 5:0 над «Рубином» не надо обольщаться — это лишь маленький шажочек. Всё впереди», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.