«Ювентус» победил «Челси» с минимальным счётом в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

На 68-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Эдон Жегрова.

«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» с 85 очками. «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.