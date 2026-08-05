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Челси — Ювентус, результат матча 5 августа 2026, счет 0:1, товарищеский матч

«Ювентус» победил «Челси» с минимальным счётом в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Жегрова – 68'    

На 68-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Эдон Жегрова.

«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» с 85 очками. «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.

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