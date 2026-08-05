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Жена Батракова: Алексей мечтает попробовать себя где‑то ещё, но он благодарен «Локомотиву»

Жена Батракова: Алексей мечтает попробовать себя где‑то ещё, но он благодарен «Локомотиву»
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Бывшая футболистка сборной России и супруга полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова Ирина Подшибякина намекнула, что её муж не исключает трансфер в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Батракова заинтересован турецкий «Галатасарай».

«Для него мечта — попробовать себя где‑то ещё. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где‑то дальше, то это его выбор», — сказала Подшибякина в эфире «Матч ТВ».

Алексей — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.

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