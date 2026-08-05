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Михаил Мудрик впервые сыграл за «Челси» после отстранения из-за допинга в 2024 году

Михаил Мудрик впервые сыграл за «Челси» после отстранения из-за допинга в 2024 году
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Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче с итальянским «Ювентусом». Это его первая игра после отстранения за нарушение антидопинговых правил в 2024 году. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0. Мудрик вышел на замену на 82-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Жегрова – 68'    

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.

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