Михаил Мудрик впервые сыграл за «Челси» после отстранения из-за допинга в 2024 году

Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче с итальянским «Ювентусом». Это его первая игра после отстранения за нарушение антидопинговых правил в 2024 году. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0. Мудрик вышел на замену на 82-й минуте.

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.