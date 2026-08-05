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Радимов задал вопрос «Спартаку» относительно трансфера Мирлинда Даку

Радимов задал вопрос «Спартаку» относительно трансфера Мирлинда Даку
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Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак». По мнению Радимова, «Спартаку» нужно было приобретать албанского форварда раньше.

— «Спартак» покупает Даку — говорят, вопрос решённый. Хорошее подспорье впереди?
— Кстати, о покупке Даку. Если вы всё равно на него нацелились, почему это нельзя было сделать раньше? Договориться в межсезонье? Я думаю, что, если бы был Даку, в Суперкубке, наверное, больше шансов было на трофей в матче с «Зенитом». И сейчас Даку бы пригодился. А почему вы это не сделали до начала чемпионата? Ну и такой открытый вопрос — за последние годы «Спартак» покупал нападающих. Николсона, который сейчас в Беларуси играет, за 12 млн, Ливая — за 20. А сейчас вы покупаете готового нападающего, проверенного временем, с гарантией, что он знает российский чемпионат и один из топ-форвардов нашего чемпионата, и вы торгуетесь. Ну, по-моему, какое-то сумасшествие для «Спартака»? И всем понятно, что нужен был центральный нападающий. Поэтому наконец-то руководство «Спартака», как мне кажется, сделало правильный ход, очевидный, не поскупилось на эти 12 млн и купило нормального стоящего форварда, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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