Игрок ЦСКА Рейс: Бориско — матёрый вратарь и поможет команде в этом сезоне

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс высказался о дебюте голкипера Максима Бориско за армейцев в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом». ЦСКА одержал победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

«У Бориско действительно получился очень хороший дебют в матче с «Локомотивом». Он уже опытный и матёрый вратарь. Бориско очень быстро адаптировался в нашей команде. Это ещё один игрок, который поможет нам в этом сезоне», — сказал Рейс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

26-летний Максим Бориско перешёл в ЦСКА из калининградской «Балтики» в конце июля 2026 года.