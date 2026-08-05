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Игрок ЦСКА Рейс: Бориско — матёрый вратарь и поможет команде в этом сезоне

Игрок ЦСКА Рейс: Бориско — матёрый вратарь и поможет команде в этом сезоне
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Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс высказался о дебюте голкипера Максима Бориско за армейцев в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом». ЦСКА одержал победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«У Бориско действительно получился очень хороший дебют в матче с «Локомотивом». Он уже опытный и матёрый вратарь. Бориско очень быстро адаптировался в нашей команде. Это ещё один игрок, который поможет нам в этом сезоне», — сказал Рейс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

26-летний Максим Бориско перешёл в ЦСКА из калининградской «Балтики» в конце июля 2026 года.

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