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Александр Бубнов назвал трёх лучших российских игроков в РПЛ

Александр Бубнов назвал трёх лучших российских игроков в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал трёх лучших российских футболистов клубов Альфа-Банк РПЛ по состоянию на сегодняшний день.

— Назовёте трёх лучших российских футболистов в РПЛ прямо сейчас?
— Глушенков, Кривцов, Олейников, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После двух туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Краснодар». Все команды набрали по шесть очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит», обладатель Кубка страны — «Спартак».

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