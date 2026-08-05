Александр Бубнов назвал трёх лучших российских игроков в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал трёх лучших российских футболистов клубов Альфа-Банк РПЛ по состоянию на сегодняшний день.

— Назовёте трёх лучших российских футболистов в РПЛ прямо сейчас?

— Глушенков, Кривцов, Олейников, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После двух туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Краснодар». Все команды набрали по шесть очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит», обладатель Кубка страны — «Спартак».