«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Помазун, Джику, Ву, Парада, Саусь, Литвинов, Пруцев, Дмитриев, Мартинс, Солари, Угальде.

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Савельев, Назаренко, Васильев, Бош, Ценов, Голыбин, Касимов, Иващенко, Дударин.

Помимо «Спартака» и «Оренбурга», в группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).