«Заразу привёз Черчесов. Сейчас другая дурь». Бубнов — о защите при подаче угловых в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об обороне команд в чемпионате России при подаче угловых, упомянув главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

— Почему многие зону предпочитают при угловых?

— Эту заразу привёз Черчесов из Германии. Когда он приехал и стал работать в «Спартаке», я в ужас пришёл. Все игроки выстраивались по периметру вратарской, вообще никого не контролируя. Можно было, кто умеет хорошо, подавать на линию штрафной и там на грудь принимай или с лёту расстреливай. Плюс вратарь не на линии стоял. Ему как стали молотить и забивать… Потом от этого в конце концов отказались. Но сейчас у них другая дурь. Они приходят в штрафную площадку, все 10 человек, вроде по игрокам и в то же время плотно не берут. Просто стоят, как стадо баранов, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».