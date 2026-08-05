Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу требует отставки Джанни Инфантино

Бывший нападающий сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу утверждает, что Джанни Инфантино должен уйти с поста президента ФИФА.

На прошлой неделе ФИФА объявила о планах создать новую коммерческую структуру под названием FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заниматься продажей прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Однако впоследствии Инфантино отказался от этой инициативы после того, как она подверглась резкой критике со стороны различных футбольных конфедераций. Причиной отказа стали угрозы бойкота чемпионата мира со стороны стран-членов УЕФА, которые выразили серьёзное недовольство предложенной сделкой.

«Я мог бы написать 10 тысяч слов о проблемах в ФИФА. Но для решения нужны лишь три пункта: Джанни Инфантино должен уйти. Я люблю футбол всю свою жизнь. Я был профессиональным игроком в течение 20 лет и могу сказать, что встречал разных мошенников в этом спорте. Но то, что я увидел за последние 10 дней, — это самое низкое, самое лживое и корыстное поведение, какое я когда-либо наблюдал.

Человек, который способен на такое — кто пытается протолкнуть такие серьёзные изменения только ради собственного обогащения и обогащения своих друзей — это пережиток прошлого футбола, и ему не должно быть места в его будущем.

Если бы это была такая хорошая идея, почему не рассказали об этом членам ФИФА, когда все они собрались в одном зале перед финалом чемпионата мира? Если бы это был действительно надёжный план, почему не объяснили риски, а также то, что вы называете преимуществами? Если бы это было так просто, почему не сказали честно, что в итоге это даст вам работу с зарплатой $ 30 млн в год?

Но ничего этого сделано не было. Потому что это нехорошая идея. Это несерьёзно, когда не проявляют прозрачность в отношении разрушительных условий, которые всегда ищут частные инвесторы. Это не смело, когда не объясняют, что, продав свою долю, она исчезнет навсегда, и ваши преемники лишатся права собственности на чемпионат мира. И это нечестно, когда умалчивают, что после того, как вы преподнесёте руководство чемпионатом мира своим друзьям в Вашингтоне, они предложат вам работу, которая будет стоить в пять раз больше вашей текущей зарплаты.

Инфантино опозорил должность президента ФИФА, которую обещал возвысить. Он лгал, обманывал и пытался набить свои карманы за счёт игры, которой должен служить. Он потерял поддержку своих старших сотрудников, ближайших советников, подавляющего большинства людей, посвятивших свою жизнь этому виду спорта, и, похоже, даже обладателя премии мира ФИФА. Слишком поздно спасать его достоинство, но ещё не поздно спасти футбол. Он должен уйти. Сейчас», — написал Фигу в своей колонке в Daily Mail.

Луиш Фигу сыграл почти 800 матчей в клубной карьере, охватывающей «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер». Он также выиграл 127 матчей за сборную Португалии и с 2017 года является футбольным советником УЕФА.