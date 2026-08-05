«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде». Миятович — о Винисиусе

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации со сложностями при продлении контракта вингера мадридского клуба Винисиуса Жуниора. Ранее сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Арсенал».

«Лучше быть вторым номером в «Реале», даже если ты уступаешь Мбаппе, чем первым в любой другой команде мира. Именно это может случиться с Винисиусом или любым другим, кто ушёл: ты уходишь расстроенным, злым, потому что тебя не ценят. Все эти истории я слышал 1500 раз.

А потом, через 20 дней или месяц, ты встречаешь того же игрока в Лондоне, Париже или где-нибудь ещё, и первое, что он говорит: «Боже мой, как я ошибался». И всё это из-за € 2-3 млн. Это огромные деньги, но с € 20 млн ты живёшь точно так же. А когда захочешь вернуться назад, пути назад, очевидно, нет», — приводит слова Миятовича Mundo Deportivo.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.