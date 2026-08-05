Даниил Денисов сыграл за «Спартак» в 40 матчах подряд

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов принял участие в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Таким образом, фулбек сыграл за красно-белых в 40 матчах подряд.

«Даня — наш железный человек. Ни одной игры не пропускает. Три года никто так стабильно не играл за «Спартак». Прошлое достижение — за Зобниным», — сообщает телеграм-канал «Спартака».

Денисов дебютировал за «Спартак» в 2021 году. За это время он провёл 159 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.