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Ливерпуль нацелился на нападающего Ньюкасла и сборной Германии — CaughtOffside

«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Ньюкасла» и сборной Германии — CaughtOffside
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«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения 24-летнего нападающего «Ньюкасла» и сборной Германии Ника Вольтемаде этим летом. Руководство клуба активно анализирует варианты усиления атаки и видит огромный потенциал в немецком форварде, сообщает CaughtOffside.

Согласно информации источника, Вольтемаде с высокой долей вероятности покинет «Ньюкасл» в текущем трансферном окне. Как клуб, так и игрок готовы к сделке, которая удовлетворит все заинтересованные стороны. Ник Вольтемаде подписал контракт с «Ньюкаслом» летом 2025 года, перейдя из «Штутгарта» за € 75 млн.

В прошлом сезоне нападающий провёл 51 матч за «сорок», забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вольтемаде в € 55 млн.

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