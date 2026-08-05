Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто назвал своих футбольных кумиров

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто назвал своих футбольных кумиров, включив в список бывших нападающих сборной Бразилии Роналдо и Адриано, а также португальца Криштиану Роналду и норвежца Эрлинга Холанда.

«Я рос, наблюдая за многими отличными нападающими, но особенно следил за Роналдо Феноменом, благодаря качеству его игры и выступлениям за «Коринтианс». А за менталитет, усилия и трудолюбие мне всегда нравился Криштиану Роналду: он забивает много голов, а я тоже люблю это делать. Кроме него, меня вдохновляют и другие нападающие — сейчас, например, это Холанд. Ещё один культовый игрок, который мне нравится по своим характеристикам, — Адриано Император. Он выступал за сборную Бразилии, и я постоянно смотрел видео с ним, потому что он тоже высокий, сильный и отлично завершал атаки. Вот мои примеры для подражания», — приводит слова Аугусто официальный сайт клуба.

«Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.