Воспитанник «Спартака» Маркитесов сравнил тренерские стили Тедеско, Витории и Ваноли

Полузащитник «СКА‑Хабаровск» Дмитрий Маркитесов высказался о тренерском стиле трёх иностранных специалистов, с которыми ему довелось работать в «Спартаке». Маркитесов является воспитанником академии клуба и выступал за различные команды системы «Спартака» с 2017 по 2022 год. За основную команду он провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

— Ты поработал с Доменико Тедеско, Руй Витория тебя больше отправлял в «Спартак‑2», далее был Паоло Ваноли. Из этих тренеров кого поставишь для себя на первое место?

— Так тяжело сказать, потому что я благодарен каждому тренеру, который давал мне шанс в первой команде. Каждый тренер запомнился по‑своему. Но в основном, думаю, Тедеско и Ваноли были похожи друг на друга. Они были очень хорошими мотиваторами, можно так сказать. В плане тренировочного процесса, в плане игры они были очень похожи, — сказал Маркитесов в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

Тедеско занимал пост главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год, Руй Витория руководил командой в 2021 году, а Ваноли — с 2021 по 2022 год. Маркитесову 25 лет. В июле этого года он подписал контракт с клубом Лиги Pari «СКА‑Хабаровск», перейдя из системы московской «Родины».