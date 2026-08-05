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Фенербахче — Штурм: результат матча 5 августа 2026, счет 2:0, 3-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027

«Фенербахче» победил «Штурм» в матче Лиги чемпионов, Худяков пропустил дважды
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Фенербахче» (Турция) и «Штурм» (Австрия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2026, среда. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Талиска – 10'     2:0 Гринвуд – 45'    

Первый мяч в матче забил форвард «Фенербахче» Андерсон Талиска на 10-й минуте. Нападающий Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев на 45-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0. Голкипер «Штурма» Даниил Худяков провёл полный матч и пропустил два мяча.

Ответный матч между командами пройдёт 11 августа в Австрии на стадионе «Меркур Арена». Победитель в этой паре примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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